«Нашествие пришельцев»: в небе над Флоридой заметили «НЛО»
Странное облако оказалось следом от выпущенной в небо ракета Atlas V,
© Видео: randybezet, Instagram © Фото: kadin_kerns, Instagram
Свидетелями необычного природного явления стали жители Флориды. Очевидцы засняли в ночном небе движущиеся бело-голубые облака с желтоватым отливом.
Местные жители выкладывают в социальных сетях фотографии и видеозаписи с места событий. Некоторые пользователи Интернета предположили, что стали свидетелями «нашествия пришельцев».
Однако, по данным издания Miami Herald, странное облако оказалось следом от выпущенной в небо ракеты Atlas V, которая стартовала в космос с военной базы на мысе Канаверал.