Битва земноводных: опубликовано видео драки двух лягушек
Перед началом боя лягушки несколько секунд надували горловые пузыри для устрашения противников.
© Видео: ViralHog, YouTube © Фото: ViralHog, YouTube
В Интернете появилось видео дерущихся лягушек. Конфликт земноводных произошел в филиппинском городе Тагиг.
На записи видно, как перед началом схватки каждая из лягушек надувает свой горловой мешок. Делается это для устрашения и отпугивания противника.
Вскоре между ними завязывается драка, они начинают яростно наносить друг другу удары. Потом на некоторое лягушки перестают сражаться, но вскоре возобновляют поединок. Чем закончился бой, не сообщается.