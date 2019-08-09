Битва земноводных: опубликовано видео драки двух лягушек

В Интернете появилось видео дерущихся лягушек. Конфликт земноводных произошел в филиппинском городе Тагиг.

На записи видно, как перед началом схватки каждая из лягушек надувает свой горловой мешок. Делается это для устрашения и отпугивания противника.

Вскоре между ними завязывается драка, они начинают яростно наносить друг другу удары. Потом на некоторое лягушки перестают сражаться, но вскоре возобновляют поединок. Чем закончился бой, не сообщается.