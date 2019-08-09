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Момент смертельного ДТП с автобусом под Новороссийском попал на видео

Александра Романовская
02:46 09.08.2019
Авария произошла 7 августа 2019 года в районе поселка Верхнебаканский.
© Видео: krd_chp, ВКонтакте © Фото: krd_chp, ВКонтакте

Момент столкновения экскурсионного автобуса с легковым автомобилем, который произошел под Новороссийском, попал на видео. Его опубликовали в Сети.

На кадрах видно, как автобус, не успевая снизить скорость, протаранил автомобиль, после чего оба транспортных средства улетели в десятиметровый обрыв.

Напомним, в автобусе находились сорок два пассажира. Всего же в аварии травмы получили 44 человека, трое скончались. Среди погибших – женщина и двое детей.

Ранее стало известно, что водителя автобуса задержали. По предварительным данным он превысил скорость. Возбуждено уголовное дело по статьям «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, предназначенных для детей в возрасте до шести лет» и «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более лиц».

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