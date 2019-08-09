Назван самый популярный советский фильм на YouTube

Самым просматриваемым советским фильмом на YouTube стала лирическая комедия Владимира Меньшова «Любовь и голуби». Картина была залита на видеохостинг в 2011 году. С тех пор ленту посмотрели более 20 миллионов раз.

Вторым по популярности стал фильм «Иван Васильевич меняет профессию». Кинокомедия, повествующая приключения инженера Тимофеева, который создал машину времени, набрала 18,9 миллиона просмотров.

Тройку лидеров замкнула еще одна комедия Леонида Гайдая - «Операция "Ы" и другие приключения Шурика» (18 миллионов), сообщается на сайте «Мосфильма».

В пресс-службе киноконцерна отмечают, что благодаря Интернету в дистрибуции фильмов произошла революция. Всемирная паутина позволила добиться того, что оказалось невозможно для традиционного кинопроката.