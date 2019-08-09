В Росрыболовстве рассказали о новых правилах рыбалки

В России в 2020 году вступят в силу новые правила любительской рыбалки.

Так, теперь рыбакам-любителям запретят использовать сети. Применять их можно будет только на отдельных территориях: в районах Севера, Сибири и Дальнего Востока, однако власти будут ставить на учет и маркировать такие орудия ловли.

Кроме того, появится суточная норма вылова рыбы, пишет РИА Новости со ссылкой на замглавы Росрыболовства Василия Соколова.