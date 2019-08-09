В результате атак боевиков погибли десять сирийских военных

Обстановка в Идлибской зоне деэскалации остается обостренной, сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии. По-прежнему фиксируется большое количество нарушений режима прекращения боевых действий со стороны незаконных вооруженных формирований.

За прошедшие сутки боевики совершили тридцать обстрелов. Огню со стороны незаконных вооруженных формирований подверглись населенные пункты: Кнедда провинции Идлиб; Хирбатхир, Кафрхамра, Сабикия, Беньямин, Эль-Бурайдж, Мгарет-Марза, Маканис-Эддувайри, Телль-Хатри и Маканис провинции Алеппо; Бейт-Зиван, Бейт-Джнаура, Кальат-Марза, Сандран, Кара-Галиа, Сафсафа, Мамухия, Эль-Харуф, Икко, Крусу, Эль-Аси и Джурин провинции Латакия.

9 августа в 5.59 террористы обстреляли из реактивных систем залпового огня северные окраины населенного пункта Абу-Дали. В результате обстрела погиб один и ранено двое мирных жителей, причинен ущерб жилым зданиям и сельхозугодиям.

С 6.00 до 6.20 минометному обстрелу подверглись позиции правительственных войск в населенных пунктах Ачан и Абу-Омар.

В 6.05 боевики террористических группировок перешли в наступление на позиции правительственных войск в районе населенного пункта Абу-Дали.

Правительственным войскам удалось отразить наступление террористов и контратакой откинуть их вглубь ранее занимаемых позиций.

В результате обстрелов и в ходе отражения атак террористов погибло десять военнослужащих сирийских правительственных войск, 21 - ранен.

Российский центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.

В Сирийской Арабской Республике продолжается работа, направленная на невоенное разрешение конфликта и оказание всесторонней помощи сирийским гражданам в восстановлении мирной жизни.

За прошедшие сутки представителями российского Центра по примирению враждующих сторон гуманитарные акции не проводились.

Всего с начала процесса урегулирования российским Центром по примирению враждующих сторон проведено 2179 гуманитарных акций. Общий вес гуманитарного груза составил 3524,961 тонны.

Продолжается возвращение беженцев в места проживания до начала боевых действий. Представителями российского Центра по примирению враждующих сторон обеспечивается работа десяти пунктов пропуска, включая один воздушный и один морской, а также функционирование гуманитарного коридора и пункта пропуска «Джлеб».

Начиная с 30 сентября 2015 г. в Сирию с территории иностранных государств вернулся 576 351 человек. В места довоенного проживания вернулось 1 303 795 внутренних переселенцев.

Продолжается оказание содействия в восстановлении инфраструктуры и создании условий для возвращения беженцев.

По состоянию на 8 августа 2019 года восстановлено 32 146 жилых домов, 881 образовательное и 191 медицинское учреждение. Отремонтировано 1077,2 км автомобильных дорог.