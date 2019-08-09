Эксперты назвали причину появления лишнего веса

Эпидемии ожирения, которая наблюдается сегодня в мире, связана с привычками питания. На сегодняшний день диагноз «лишний вес» поставлен двум миллиардам людей.

С 1961 года до наших дней население Земли стало в два раза больше употреблять растительных масел и мяса, а общее количество употребляемых калорий выросло на треть, поэтому число тучных людей постоянно растет, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что пищевое поведение формируется на протяжении всей жизни. Поэтому для успешного похудения и избавления от лишнего веса необходимо изменить предпочтения и привычки питания.