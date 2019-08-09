Распоряжайтесь временем правильно: советы психологов

Психологи рассказали, как правильно распоряжаться временем. Так, специалисты пришли к выводу, что в первую очередь необходимо больше заниматься собой. Распределение должно быть 30% на 70%, где 30% времени уделяется работе.

Если вам предстоит решить сложную задачу, делать это лучше в первой половине дня, изолировав себя от посторонних звуков, предметов и других отвлекающих факторов. Кроме того, психологи советуют не пренебрегать помощью друзей и родственников, если таковая необходима, пишет издание Planet Today.

И конечно, один из самых важных пунктов правильного распределения собственного времени – не ставить перед собой непосильных задач.