В Крыму объяснили появление поездов на мосту через Керченский пролив

На железнодорожной части Крымского моста продолжают устанавливать верхнее строение пути.

Рельсы уже уложили между двумя берегами. Сейчас это технологический путь для рабочих составов строителей, рассказали «Звезде» в инфоцентре «Крымский мост».

По мосту перемещаются вагоны с щебнем для балластировки, а также путевые машины для рихтовки и выправки путей, сварки рельсов в плети на разных участках моста.

Такие составы работают на месте с лета 2018 года.

Железнодорожная часть Крымского моста будет запущена в эксплуатацию уже в декабре.