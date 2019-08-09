В Крыму объяснили появление поездов на мосту через Керченский пролив
Железнодорожная часть Крымского моста будет запущена в эксплуатацию уже в декабре 2019 года.
© Видео: Владимир Мордунов, Vk.com © Фото: Владимир Мордунов, Vk.com
На железнодорожной части Крымского моста продолжают устанавливать верхнее строение пути.
Рельсы уже уложили между двумя берегами. Сейчас это технологический путь для рабочих составов строителей, рассказали «Звезде» в инфоцентре «Крымский мост».
По мосту перемещаются вагоны с щебнем для балластировки, а также путевые машины для рихтовки и выправки путей, сварки рельсов в плети на разных участках моста.
Такие составы работают на месте с лета 2018 года.
Железнодорожная часть Крымского моста будет запущена в эксплуатацию уже в декабре.