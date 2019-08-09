Генпрокуратура проверит «Кресты» после видео с избиением заключенного

Генеральная прокуратура России проведет проверку информации об избиении заключенных в СИЗО «Кресты-2» в Санкт-Петербурге.

«В ходе надзорных мероприятий будет проверено исполнение требований законодательства, регламентирующего вопросы обеспечения безопасности лиц, содержащихся и заключенных под стражу», - говорится в сообщении ведомства.

После проверки ФСИН в «Крестах» уже были выявлены многочисленные нарушения - ряд сотрудников были отстранены от своих должностей.

Напомним, в Сети появилось видео, на котором одного из заключенных, лежачего поперек кровати, бьют палками. Выяснилось, что это не единственный вид «пыток», применяемый в СИЗО.