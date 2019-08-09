ВСУ нанесли массированный артиллерийский удар по ДНР: есть жертвы

Сегодня бойцы ВСУ в третий раз нарушили перемирие, заявленное на заседании Контактной группы в Минске, и нанесли артиллерийский обстрел по населенному пункту Коминтерново на юге ДНР.

По Коминтерново велся огонь из 120-мм минометов, а также применялись автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие, а из БМП обстреливался центр населенного пункта.

«Более того, в результате этого подлого обстрела от полученных ранений скончались двое защитников нашей республики», - говорится в обращении главы ДНР Дениса Пушилина.

Он отметил, что данные обстрелы являются провокацией, на которую ДНР не поддается.

«В очередной раз новые киевские власти показали свою недоговороспособность и отсутствие желания вести диалог в мирном направлении», - добавил Пушилин.

Ранее появилась информация о том, что в Коминтерново загорелся дом, который из-за непрекращающегося обстрела не удается потушить.