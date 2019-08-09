Помощник пропавшего в Сирии лидера «Альтернативы» рассказал о целях его поездки
Олег Мельников перестал выходить на связь в Сирии утром в четверг, 8 августа.
© Фото: oleg___melnikov, Вконтакте
Помощник Олега Мельникова Максим Ваганов рассказал о цели поездки лидера волонтерского движения «Альтернатива» в Сирию. Напомним, Мельников накануне перестал выходить на связь.
«Цель - поиск семьи с детьми, возвращение их на родину», - разъяснил он «Звезде».
Кроме того, по словам Ваганова, Мельников также стремился обнаружить сведения о состоянии сирийских военнопленных, удерживаемых боевиками.
Накануне Мельников отправился в Идлиб. Он должен был выйти на связь в четверг утром, однако сообщения от лидера волонтерского движения перестали поступать.
Посольство России в Сирии выясняет информацию пропавшем гражданине РФ.