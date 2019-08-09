МИД РФ заявил о стремлении Японии политизировать Олимпиаду-2020

Япония стремится политизировать Олимпийские игры 2020 года в Токио и это вызывает сожаление, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Таким образом, дипломат прокомментировала включение Курил как территорию Японии на карте Олимпийских игр - 2020.

«Очевидное злоупотребление Японией ролью страны-хозяйки игр, призванных содействовать единению народов», - высказала позицию Захарова.

Представитель ведомства подчеркнула в разговоре с ТАСС: никакие действия властей Японии не способны поставить под сомнение суверенитет Курильских островов.

В МИД РФ также отметили, что в связи с инцидентом отношения между станами рискуют стать хуже.

Ранее четыре российских острова Южных стали «японскими» на сайте будущей Олимпиады 2020 года, которая пройдет в Токио.