Суд в Киргизии арестовал принадлежащий Атамбаеву телеканал «Апрель»

Суд в Киргизии арестовал принадлежащие бывшему президенту страны Алмазбеку Атамбаеву АО «Медиа-Форум» и телеканал «Апрель». Об этом сообщили в МВД республики.

«В рамках досудебного производства будут допрошены сторонники А. Атамбаева для проведения дальнейших следственных мероприятий согласно законодательства Кыргызской Республики, также решением суда наложен арест на имущество АО "Медиа-Форум" и телевидения "Апрель ТВ"», - говорится в сообщении.

Напомним, экс-глава Киргизии сдался силовикам после долгого штурма его резиденции. В итоге Атамбаева доставили в МВД страны, а после поместили под стражу до 26 августа. Этому предшествовал ожесточенный конфликт между сторонниками экс-президента и спецназом. В результате столкновений пострадали более 80 человек.