Московских водителей призвали пересесть на метро из-за непогоды
Столичных автовладельцев попросили воздержаться от поездок на личном транспорте.
© Фото: pixabay.com
Московских автомобилистов призвали временно отказаться от поездок на личном транспорте в связи с непогодой в столице. Жителям и гостям Москвы посоветовали пересесть на метро из-за неблагоприятных погодных условий на дорогах.
«Если решите ехать на машине, не паркуйтесь под деревьями и рекламными щитами», - посоветовали в ЦОДД.
Отмечается, что в городе не заканчиваются дожди. Кроме того, дует сильный ветер.
В МЧС продлили предупреждение о непогоде. Как предупредили в ведомстве, скорость ветра достигнет 17 м/c.
Накануне по Москве прошелся сильнейший шторм. В городе повалило десятки деревьев, повреждены автомобили.