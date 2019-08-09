Московских водителей призвали пересесть на метро из-за непогоды

Московских автомобилистов призвали временно отказаться от поездок на личном транспорте в связи с непогодой в столице. Жителям и гостям Москвы посоветовали пересесть на метро из-за неблагоприятных погодных условий на дорогах.

«Если решите ехать на машине, не паркуйтесь под деревьями и рекламными щитами», - посоветовали в ЦОДД.

Отмечается, что в городе не заканчиваются дожди. Кроме того, дует сильный ветер.

В МЧС продлили предупреждение о непогоде. Как предупредили в ведомстве, скорость ветра достигнет 17 м/c.

Накануне по Москве прошелся сильнейший шторм. В городе повалило десятки деревьев, повреждены автомобили.