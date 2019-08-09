ВСУ не дают тушить жилые дома после обстрела в ДНР

Украинские силовики обстреляли из минометов населенный пункт Коминтерново на юге Донецкой народной республики. В результате загорелся дом.

«В результате обстрела в 19.40 н.п. Коминтерново из 120-мм минометов, автоматических и станковых гранатометов, стрелкового оружия загорелся дом по ул. Черняховского, 13. В настоящее время пожар не потушен, так как к месту возгорания не может проехать пожарная машина из-за продолжающегося обстрела», - говорится в сообщении на сайте ДНР.

Это уже третье нарушение действующего перемирия. На данный момент по Коминтерново выпущено четыре мины. Также по центру населенного пункта ведется огонь из БМП.

Информация о жертвах и пострадавших уточняется. Руководство ДНР призывает международных наблюдателей вмешаться в ситуацию и добиться от Украины соблюдения перемирия. Если этого не произойдет, со стороны ДНР поступит симметричный ответ на действия украинских силовиков.