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Трамп оценил шансы Зеленского в переговорах с Путиным

Дарья Михалина
21:45 09.08.2019
Президент США считает, что России и Украине удастся достичь договоренностей по конфликту в Донбассе.
Трамп оценил шансы Зеленского в переговорах с Путиным
© Фото: Ron Sachs, Consolidated News Photos ,Globallookpress

Президент США Дональд Трамп допустил возможность «сделки» между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

По словам американского лидера, украинский президент предпримет шаги по нормализации ситуации в Донбассе.

«Я думаю, что Зеленский заключит соглашение с Путиным», - цитирует ТАСС слова Трампа.

Кроме того, президент США добавил, что уже пригласил Зеленского в Белый дом и надеется, что тот ответит на его предложение согласием.

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