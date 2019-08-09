Трамп оценил шансы Зеленского в переговорах с Путиным
Президент США считает, что России и Украине удастся достичь договоренностей по конфликту в Донбассе.
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Президент США Дональд Трамп допустил возможность «сделки» между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.
По словам американского лидера, украинский президент предпримет шаги по нормализации ситуации в Донбассе.
«Я думаю, что Зеленский заключит соглашение с Путиным», - цитирует ТАСС слова Трампа.
Кроме того, президент США добавил, что уже пригласил Зеленского в Белый дом и надеется, что тот ответит на его предложение согласием.