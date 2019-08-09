В Сирии перестал выходить на связь лидер движения «Альтернатива»

Руководитель волонтерского движения «Альтернатива» Олег Мельников перестал выходить на связь в Сирии, сообщили в организации.

Известно, что накануне Мельников с группой правозащитников отправился в приграничные районы с Идлибом. Он должен был выйти на связь в 9 часов утра в пятницу, 9 августа, однако этого не произошло. Также была потеряна связь с остальными участниками группы.

Повторные попытки связаться с Мельниковым в 12 и 15 часов тоже не увенчались успехом.

«В данный момент мы пытаемся выйти на связь с группой, но по нашим правилам после трех пропущенных сеансов связи пишется похожий пост», - заявили в «Альтернативе».

Посольство России в Сирии выясняет информацию пропавшем россиянине, заявил РИА Новости заведующий консульским отделом дипмиссии Заур Гусейнов.

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