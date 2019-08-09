Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире ситуация в сирии ТЕГИ

В Сирии перестал выходить на связь лидер движения «Альтернатива»

Наталья Вальханская
20:56 09.08.2019
Посольство России в Сирии выясняет информацию пропавшем россиянине.
В Сирии перестал выходить на связь лидер движения «Альтернатива»
© Фото: oleg___melnikov, Вконтакте

Руководитель волонтерского движения «Альтернатива» Олег Мельников перестал выходить на связь в Сирии, сообщили в организации.

Известно, что накануне Мельников с группой правозащитников отправился в приграничные районы с Идлибом. Он должен был выйти на связь в 9 часов утра в пятницу, 9 августа, однако этого не произошло. Также была потеряна связь с остальными участниками группы.

Повторные попытки связаться с Мельниковым в 12 и 15 часов тоже не увенчались успехом.

«В данный момент мы пытаемся выйти на связь с группой, но по нашим правилам после трех пропущенных сеансов связи пишется похожий пост», - заявили в «Альтернативе». 

Посольство России в Сирии выясняет информацию пропавшем россиянине, заявил РИА Новости заведующий консульским отделом дипмиссии Заур Гусейнов.

Ранее движение сообщало, что намерено искать в Сирии пропавших без вести граждан России

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата03.08.2019, 02:10
На страже «Атомфлота»: уникальный морской отряд Росгвардии отмечает 30 лет
Дата09.08.2019, 20:12
Командный дух и слаженная работа: российская сборная выиграла «Военное ралли»
Дата05.08.2019, 11:25
Трефилов покинул пост главного тренера сборной России по гандболу
Дата05.04.2019, 18:12
«Обновленный тяжеловес»: Ил-76МД-90А передан ВТА
Дата09.08.2019, 11:11
Авиакомплекс «Кинжал» впервые задействуют на конкурсе «Авиадартс»
Дата09.08.2019, 12:43
Царские выплаты: во Франции вновь подняли вопрос об облигациях времен Российской империи
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
ситуация в сирии
20:56 В стране и мире
В Сирии перестал выходить на связь лидер движения «Альтернатива»
09:21 В стране и мире
Видео
Летний детский лагерь начал работу в Сирии
23:35 В стране и мире
Десятки сирийских беженцев вышли через гумкоридор из лагеря «Эр-Рукбан»
18:31 В стране и мире
Минобороны: террористы обстреляли авиабазу ВКС РФ Хмеймим в Сирии
04:42 В стране и мире
Турция и США создадут центр по совместным операциям в Сирии
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
21:10 В стране и мире
Московских водителей призвали пересесть на метро из-за непогоды
20:56 В стране и мире
В Сирии перестал выходить на связь лидер движения «Альтернатива»
20:13 Спорт
Тренер сборной России по бейсболу умер в 37 лет
19:57 Армия
Видео
«Полярная звезда» и «Снайперский рубеж»: как проходят конкурсы АрМИ-2019 в Белоруссии
18:40 Вопросы истории
статья
Новые детали русско-японской войны: экспедиция РГО исследует подземные тоннели Курил
События дня
События дня
Пожары в Сибири
Паводок в Иркутской области
АрМИ-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Предвестник катаклизмов: откуда появился сельдяной король
Видео
Как погиб Михаил Круг: новые данные и хронология событий
Видео
Проезд поезда по Крымскому мосту: кадры очевидцев
Онколог перечислил семь симптомов развития рака
Видео
Момент смертельного ДТП с автобусом под Новороссийском попал на видео
Видео
Хакеры научились менять чужие сообщения WhatsApp
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.