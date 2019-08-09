Сотрудники Росгвардии задержали группу лжеюристов в Москве

Опубликовано видео задержания группы псевдоюристов, которые обманули около 300 человек на общую сумму более 150 миллионов рублей в Москве.

В результате операции были задержаны двое лидеров и восемь участников организованной группы, подозреваемой в крупном мошенничестве. Под видом юристов они рекламировали свои услуги на радио и в Сети, заключали с клиентами договоры на оказание юридических услуг, но не выполняли свои обязательства.

Но на простом обмане подозреваемые не заканчивали мошенничество: они звонили уже обманутым клиентам и предлагали оплатить дополнительные услуги. В основном потерпевшими становились пожилые люди, говорится на сайте Росгвардии.