ВС Германии показали применение своей крылатой ракеты на видео
На кадрах показана ракета снаружи и изнутри самолета, а также ее полет над морем и поражение цели.
© Видео: Bundeswehr, YouTube © Фото: Bundeswehr, YouTube
В Сети появилось видео применения крылатой авиаракеты Taurus. Ролик опубликован на YouTube-канале вооруженных сил Германии.
На кадрах показана ракета снаружи и изнутри самолета, а также ее полет над морем и поражение цели. При попадании мишень разносит на куски.
Также на кадрах видно схематическое изображение ракеты, использование ею радара и особенности нанесения удара сверху.
В комментарии к видео указано, что Taurus является одной из самых современных ракет Люфтваффе, которая дает возможность авиации наносить удар, не заходя в зону действия ПВО противника. Дальность ее действия - до 500 километров.