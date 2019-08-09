ВС Германии показали применение своей крылатой ракеты на видео

В Сети появилось видео применения крылатой авиаракеты Taurus. Ролик опубликован на YouTube-канале вооруженных сил Германии.

На кадрах показана ракета снаружи и изнутри самолета, а также ее полет над морем и поражение цели. При попадании мишень разносит на куски.

Также на кадрах видно схематическое изображение ракеты, использование ею радара и особенности нанесения удара сверху.

В комментарии к видео указано, что Taurus является одной из самых современных ракет Люфтваффе, которая дает возможность авиации наносить удар, не заходя в зону действия ПВО противника. Дальность ее действия - до 500 километров.