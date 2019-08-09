МЧС продлило предупреждение о непогоде
Ветер ожидается с 18:00 9 августа и продлится до завтрашнего дня.
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Жителей и гостей столицы предупредили о сильном ветре в Москве.
Предупреждение действует с сегодняшнего дня и продлится до субботы, 10 августа.
Скорость ветра достигнет 17 м/c, предупредили в ведомстве.
Москвичам рекомендуют искать места парковки подальше от деревьев и слабо укрепленных конструкций. Также стоит обходить рекламные щиты шаткие установки.
Накануне по Москве прошелся сильнейший шторм. В городе повалено 27 деревьев, а также повреждены три автомобиля.
Для информации москвичей о надвигающейся стихии в столице был впервые прерван эфир федеральных телеканалов.