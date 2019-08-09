Ученые выяснили, как замедлить развитие болезни Альцгеймера

Люди, страдающие болезнью Альцгеймера и деменцией, могут замедлить ее развитие, занимаясь активно спортом или другой физической нагрузкой. Об этом рассказали эксперты на ежегодной конференции Американской психологической ассоциации в Чикаго.

«Что самое интересное, мы показали, что перемены в образе жизни, в данном случае, постоянные занятия спортом, могут подавлять действие тех факторов риска, которые раньше считались неизбежными, в том числе и старения», - заявил ученый из университета штата Висконсин в Мэдисоне (США).

За последние годы сразу несколько групп ученых выяснили, что занятия спортом и зарядка существенно улучшают работу мозга.

Например, в 2008 году австралийские ученые обнаружили, что 50-минутные прогулки усиливают память и концентрацию у пожилых людей, а итальянские медики доказали, что физические упражнения способствуют формированию новых связей между нейронами.