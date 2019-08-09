Жителям Каменки, пострадавшей от взрывов на военном арсенале, оказывается помощь
Жителей села Каменка, пострадавшего от взрывов на военном арсенале, сегодня уверили, что помощь окажут всем. Проконтролировать это приехал заместитель министра обороны Дмитрий Булгаков.
Он встретился с жителями Каменки. Всем пострадавшим в настоящее время оказывают всю необходимую помощь, инфраструктура села в ближайшее время будет полностью восстановлена.
«Те люди, которые живут в общежитии, я вчера принял решение - переселить в 22 квартиры, которые стоят пустые», - сказал он.
В село завезены уже все необходимые восстановительные материалы, первая задача у военнослужащих - восстановить школу и детский сад, чтобы дети спокойно могли начать учебный год. Работы ведутся почти без перерыва. Оперативно созданные ремонтные бригады укомплектованы специалистами и обеспечены необходимым оборудованием.