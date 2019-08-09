Предвестник катаклизмов: откуда появился сельдяной король

Ученые объяснили, что появление у берегов Приморья сельдяного короля связано с теплым дрейфовым течением, которое его и принесло.

«Появление сельдяного короля не говорит о потеплении в наших водах. Японцы, например, фиксируют потепление, но мы находимся в зоне смешения теплых и холодных вод - холодное течение и часть лета - дрейфовое поверхностное течение», - рассказал РИА Новости руководитель Центра аквакультуры и прибрежных биоресурсов Национального научного центра морской биологии имени Жирмунского ДВО РАН Сергей Масленников.

По его словам, в настоящее время действуют сильные южные ветра, водные массы под воздействием ветра дрейфуют к российским акваториям с юга Японского моря в том числе оттуда, где встречается эта рыба.

Масленников отметил, что обычно тропические и субтропические виды животных появляются в Приморье именно из-за этого течения.

Ученый добавил, что появление возле берегов Приморья сельдяного короля - это явление редкое, но не уникальное.

«Если бы она (рыба - прим. ред.) была в километре от берега, ее бы никто не увидел, в поверхностных водах в рыбалку она не попадает», - сказал Масленников.

По его словам, ранее у берегов Приморья встречали тропических белых акул и водяных змей, их появление уже не удивляет местных жителей.

Напомним, жители Хасанского района обнаружили на побережье редкую рыбу - сельдяного короля, которого еще называют ремнетелом. Ранее это животное в России не встречалось.

Сельдяной король встречается в теплых, умеренно теплых и умеренных водах Тихого, Атлантического и Индийского океанов, он обитает на глубине до километра. В Японии считают, что появление этой рыбы предвещает цунами и землетрясения.