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Как погиб Михаил Круг: новые данные и хронология событий

Дарья Муромова
18:34 09.08.2019
Выяснилось, что убийство Круга было незапланированным: изначально его дом было приказано только обокрасть.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: Igor Primak, Russian Look, Globallookpress

Шансонье Михаил Круг был убит в июле 2002 года членами тверской банды «Волки» Дмитрием Веселовым, который пробрался в его дом вместе с киллером этой ОПГ Александром Агеевым.

Веселов и Агеев должны были украсть что-то ценное из дома певца по приказу лидера «Волков» Александра Костенко, известного как Лом. Он считал себя первой фигурой среди тверской мафии и хотел, чтобы Круг был ближе к нему, а не к вору в законе Александру Северову (Саша Север). При этом сам Круг общался с обоими, но абсолютное расположение принадлежало Северу.

Лом рассчитывал на то, что после обнаружения кражи Круг сначала обратится к Северу, который не сможет ему помочь. А Костенко «разберется в ситуации» и вернет пропажу, тем самым поставив Круга в некоторую зависимость от него.

«Возьмите что-нибудь из антиквариата, ценное. Он ко мне сам прибежит», - цитирует «Росбалт» поручение Костенко.

В назначенное время Круга с семьей не должно было быть дома. Но через десять минут после проникновения грабителей в здание семья шансонье неожиданно вернулась. Веселов и Агеев хотели спрятаться на верхнем этаже, но туда неожиданно пришла теща Круга, а затем и его жена. Круг побежал на крики женщин и вступил в борьбу с Веселовым, во время которой преступник выстрелил дважды в певца. После этого бандиты скрылись.

Костенко, узнав о случившемся, приказал Веселову и Агееву молчать, а сам создал псевдофотороботы убийц и объявил награду за их поимку. Все это вызывало «крайне нервозную обстановку в самой группировке».

В 2003 году Агеева арестовали по делу о серии заказных убийств, в Веселова вскоре застрелил еще один участник группировки Лома - Александр Осипов. Орудие этого убийства до сих пор ищут оперативники.

Почти все участники тех событий мертвы. В 2006 году убили Лома, неизвестные также расправились с водителем, который привозил и увозил бандитов к дому Круга. В живых остались Осипов и Агеев - оба пожизненно осуждены. А Агеева могли убить еще в СИЗО по наводке Саши Севера, который, по одной из версий, в 2003 году узнал о его причастности к убийству шансонье.

Правоохранительные органы уже определили картину убийства Круга и, как ожидается, дело вскоре передадут в суд. Там оно будет либо прекращено в случае просьбы родственников, либо Веселов будет осужден посмертно.

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