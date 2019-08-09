В стеллаж с боеприпасами на складе в Ачинске попала молния

В результате пожара, который произошел 5 августа 2019 года на складе МТО Центрального военного округа под Ачинском, была нарушена молниезащита склада, выведены из строя молниеотводы хранилищ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Девятого августа 2019 года в результате попадания разряда молнии в стеллаж с боеприпасами с нарушенной молниезащитой на складе произошло воспламенение боеприпаса с последующим подрывом, добавили в военном ведомстве.

Как уточнили в Министерстве обороны, в результате подрыва получил незначительные травмы, порезы стеклом, сотрудник вневедомственной охраны на контрольно-пропускном пункте склада.