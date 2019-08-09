«Дорога памяти»: сын маршала авиации Руденко рассказал о подготовке к подписанию акта о капитуляции Германии

В ночь с 8 на 9 мая 1945 года был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии. Там присутствовал маршал авиации Сергей Руденко. Его сын рассказал, как проходила подготовка к подписанию акта.

«На 16-ю воздушную армию была возложена задача встречи, эскортирования самолетов-союзников, которые прибывали на подписание. Для встречи был назначен эскорт из 12 самолетов. Отец лично проинструктировал экипажи и ведущую группу», - рассказал Сергей Руденко.

По его словам, в назначенный срок самолеты прибыли на аэродром Рамштайн и встали в круг. После того, как союзники взлетели и взяли курс на Берлин, советские истребители организовали их сопровождение. Две пары барражировали по бокам, по одной паре - спереди и сзади, еще одна - на большой высоте сверху.

«Союзники все время наблюдали через окошки за полетом самолетов, и им очень понравилось. А летные экипажи их были в полном восторге», - добавил сын маршала авиации.

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