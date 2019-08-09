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«Дорога памяти»: сын маршала авиации Руденко рассказал о подготовке к подписанию акта о капитуляции Германии

Ирина Лосик
Мария Барабанова
18:20 09.08.2019
Сергей Руденко присутствовал на подписании акта о безоговорочной капитуляции Германии в 1945 году.
«Дорога памяти»: сын маршала авиации Руденко рассказал о подготовке к подписанию акта о капитуляции Германии
© Фото: ТРК "Звезда"

В ночь с 8 на 9 мая 1945 года был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии. Там присутствовал маршал авиации Сергей Руденко. Его сын рассказал, как проходила подготовка к подписанию акта.

«На 16-ю воздушную армию была возложена задача встречи, эскортирования самолетов-союзников, которые прибывали на подписание. Для встречи был назначен эскорт из 12 самолетов. Отец лично проинструктировал экипажи и ведущую группу», - рассказал Сергей Руденко.

По его словам, в назначенный срок самолеты прибыли на аэродром Рамштайн и встали в круг. После того, как союзники взлетели и взяли курс на Берлин, советские истребители организовали их сопровождение. Две пары барражировали по бокам, по одной паре - спереди и сзади, еще одна - на большой высоте сверху.

«Союзники все время наблюдали через окошки за полетом самолетов, и им очень понравилось. А летные экипажи их были в полном восторге», - добавил сын маршала авиации.

Проект «Дорога памяти» рассказывает о героях Великой Отечественной войны. Потомки тех, кто приблизил Победу, вспоминают о своих родных, сражавшихся против фашизма. Каждое интервью уникально, в нем рассказывается о реальных событиях. Проект позволяет показать богатую палитру человеческих судеб. Здесь, на «Дороге памяти», в одном строю идут все - от рядовых до маршалов.

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