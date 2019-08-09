Медведев пообещал поддержку Киргизии со стороны России

В Киргизии, где еще вчера шли ожесточенные противостояния между сторонниками экс-президента Алмазбека Атамбаева и спецназом, в эти минуты находится премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Премьер прибыл на заседание Евразийского межправительственного совета. Но перед его началом встретился с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым. Глава российского правительства заверил, что Москва и дальше будет оказывать поддержку Бишкеку.

«Активно сотрудничают наши органы исполнительной власти. Я всегда с теплотой вспоминаю наши встречи, переговоры. Я всегда чувствовал Вашу поддержку», - сказал Жээнбеков Медведеву. «У нас действительно очень хорошие, продвинутые отношения. Мы советуемся по самым разным вопросам. По мере возможности, Вы сказали уже, мы действительно стараемся оказывать помощь и поддержку нашему другу и партнеру - Республике Кыргызстан. Так будет и дальше, не сомневайтесь в этом», - ответил Медведев.

Напомним, бывший лидер Киргизии сдался правоохранителям после продолжительного штурма его резиденции восьмого августа и был доставлен в МВД страны. В столкновениях между сторонниками Атамбаева и силовиками пострадали более 80 человек. В данный момент экс-главу республики поместили под стражу до 26 августа.