Проезд поезда по Крымскому мосту: кадры очевидцев
Железнодорожная часть Крымского моста ориентировочно будет запущена в эксплуатацию в декабре.
© Видео: ytatljh, YouTube © Фото: ytatljh, YouTube
Жителю Керчи удалось снять на видео выход поезда с Крымского моста. Ролик он опубликовал в Сети.
На кадрах видно, как по железной дороге передвигается тепловоз, который везет в своем составе свыше 40 вагонов.
Крымский мост является самым протяженным в Российской Федерации, он соединяет Таманский и Керченский полуострова. В мае прошлого года было закончено строительство автомобильной части моста.
Планируется, что железнодорожная часть Крымского моста будет запущена в эксплуатацию в декабре следующего года.