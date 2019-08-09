Проезд поезда по Крымскому мосту: кадры очевидцев

Жителю Керчи удалось снять на видео выход поезда с Крымского моста. Ролик он опубликовал в Сети.

На кадрах видно, как по железной дороге передвигается тепловоз, который везет в своем составе свыше 40 вагонов.

Крымский мост является самым протяженным в Российской Федерации, он соединяет Таманский и Керченский полуострова. В мае прошлого года было закончено строительство автомобильной части моста.

Планируется, что железнодорожная часть Крымского моста будет запущена в эксплуатацию в декабре следующего года.