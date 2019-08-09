Впечатляющие кадры: падение башни немецкой АЭС сняли на видео

В Германии снесли градирню на атомной электростанции Мюльхайм-Керлих. Видео падения башни было опубликовано в Сети.

На кадрах градирня - башня для охлаждения большого количества воды - аккуратно «складывается», оставляя лишь клубы пыли.

АЭС Мюльхайм-Керлих была построена в 1986 году, но была отключена от электросети уже в 1988 году из-за неправильного разрешения на строительство. В 1998 году Верховный суд запретил вновь запускать ее. Градирню должны были демонтировать еще в 2013 году, но снесли ее только сейчас.