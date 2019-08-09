Морская авиация ЮВО отрабатывает полет на сверхмалой высоте: кадры из кабины

Истребители Су-27 авиационного соединения 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа и разведывательные бомбардировщики Су-24МР морской авиации Черноморского флота отработали совместные полеты над нейтральными водами в акватории Черного моря.

Дежурные силы авиационных частей, дислоцированных на Кубани и в Крыму, в рамках учения были приведены в повышенную боевую готовность и совершили взлеты с аэродромов базирования.

Уже в воздухе летчики получили полетные задания с указанием координат района их выполнения.

Пара самолетов-разведчиков выполнила поиск корабельной группы и во взаимодействии с истребителями нанесла условный ракетно-бомбовый удар по выявленным целям.

Ранее командующий войсками ЮВО генерал-полковник Александр Дворников сообщал о подготовке более 500 экипажей оперативно-тактической авиации к боевому применению над водной поверхностью. Летный состав армии ВВС и ПВО ЮВО за прошедший месяц совершил около 9 тыс. учебно-боевых полетов.

Су-24 (по кодификации НАТО: Fencer — «Фехтовальщик») - тактический фронтовой бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности. Создан для уничтожения наземных и надводных целей в простых и сложных метеоусловиях, днем и ночью. Имеет крыло изменяемой стреловидности. В зависимости от режима полета передние части крыла (консоли) устанавливаются в одно из четырех положений. 16° - на взлете и при посадке, 35° - в крейсерском дозвуковом полете, 45° - при боевом маневрировании и 69° - при полете на околозвуковых и сверхзвуковых скоростях.