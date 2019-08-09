Украина объяснила решение пустить российский самолет, несмотря на запрет

Украина разрешила российскому самолету войти в свое воздушное пространство для того, чтобы избежать аварийной ситуации. Об этом заявила пресс-секретарь государственного предприятия «Украэрорух» Руслана Данилив.

По ее словам, Украина должна была позволить судну пролететь над территорией страны в связи с погодными условиями.

«Если, не дай бог, что-то бы случилось с этим судном в грозе, где оно вылетало, это была бы вина Украины», - отметила Данилив.

При этом пресс-секретарь «Украэроруха» добавила: российская сторона действовала согласно международным правилам. А обвинения некоторых граждан Украины в госизмене Данилив в беседе с «Обозревателем» назвала безосновательными.

Накануне Киев пустил российский самолет в свое воздушное пространство, несмотря на запрет. Это случилось впервые с 2015 года.