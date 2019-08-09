В Москве зафиксировано рекордно низкое атмосферное давление
Ранее самым низким значением считалось 736,1 миллиметров, и оно принадлежало 1941 году.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press
Девятого августа атмосферное давление в Москве опустилось до 732,2 миллиметров ртутного столба и побило рекорд 78-летней давности. Об этом рассказала «Звезде» главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.
«В три часа ночи минимальное давление в Москве понижалось до 732,2 миллиметров ртутного столба, ранее самым низким значением считалось 736,1 миллиметров, и оно принадлежало 1941 году», - сказала она.
Норма атмосферного давления для столицы составляет 748 миллиметров ртутного столба.