В Австралии выбрали самую милую коалу

В Австралии несколько дней назад объявили итоги национального конкурса, в котором более миллиона пользователей Сети выбирали самую милую коалу континента. Об этом сообщается на портале Tourism Australia.

Лидером голосования стала восьмимесячная коала Таллоу из заказника Paradise Country, который находится в городе Голд-Кост. Именно ей отдали предпочтение большинство пользователей в финале конкурса.

«Мы убеждены в том, что все наши коалы прелестны. Но теперь Таллоу - официально самая милая коала Австралии, а это большое событие в мире этих животных», - говорится в сообщении.

© SeeAustralia, Facebook

Также были опубликованы фото других коал, которые «боролись» за титул самых милых австралийских животных.