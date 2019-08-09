Климатическая катастрофа: в ООН предупредили о всемирном голоде из-за потепления

ООН опубликовала доклад «Климатические изменения и земля», в котором говорится о том, что из-за изменения погоды условия для ведения сельского хозяйства постепенно ухудшаются.

Продовольственный кризис грозит сразу нескольким континентам, следует из доклада организации.

Тем не менее, по мнению авторов доклада, избежать острой нехватки пищи можно совместными усилиями. В первую очередь, следует сократить количество выбросов парниковых эффектов.

В ООН призвали есть меньше мяса, по возможности перейти на растительную диету, защищать леса и применять меньше химикатов.

«Земля, которая уже используется, может накормить мир в изменяющемся климате и обеспечить биомассу для возобновляемых источников энергии», - заявил эксперт Ханс-Отто Пертнер.

Совместные действия по решению проблемы изменения климата могут одновременно улучшить качество земли, повысить продовольственную безопасность и помочь покончить с голодом.

«Сбалансированные диеты с использованием растительных продуктов питания, таких как крупы, бобовые, фрукты и овощи, а также продукты животного происхождения, устойчиво производимые в системах с низким уровнем выбросов парниковых газов, предоставляют широкие возможности для адаптации и ограничения изменения климата», - отметила специалист Дэбра Робертс.

В настоящее время около 30% пищи выбрасывается. Если человечеству удастся перейти на осознанное потребление, объемы выбросов парниковых газов значительно сократятся, что поможет удерживать температуру.