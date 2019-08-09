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Арестован водитель автобуса, попавшего в смертельное ДТП под Новороссийском

Татьяна Полуказакова
16:52 09.08.2019
В результате аварии в районе поселка Верхнебаканский погибли три человека.
© Видео: СК РФ © Фото: СК РФ

Водитель пассажирского автобуса, который столкнулся с Volkswagen Touareg на автодороге Новороссийск - Керчь, арестован.

«По версии следствия, в районе поселка Верхнебаканского недалеко от Новороссийска в связи с нарушением водителем экскурсионного автобуса, принадлежащего лечебно-профилактическому санаторию "Эллада", правил дорожного движения произошло ДТП с автомобилем Volkswagen Touareg», - говорится на сайте СК РФ.

В результате аварии три пассажира, включая двух детей, скончались на месте. Пострадало еще 44 человека. Они госпитализированы в медучреждения Новороссийска и Краснодара.

Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Возбуждено несколько уголовных дел.

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