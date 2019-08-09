Разрушительный тихоокеанский супертайфун сняли из космоса

Зонд Aqua получил инфракрасные фотографии тайфуна Лекима, который надвигается на Китай и Японию. Снимки указывают на то, что его сила продолжит расти в ближайшие часы и дни.

«Спутниковые снимки показывают, что система ветров продолжает быстро набирать силу, на что указывают компактные размеры центра урагана и небольшой диаметр его "глаза". Он уже достиг четвертой категории опасности, и температуры поверхностных вод океана говорят о том, что он на этом не остановится», - сообщается на сайте NASA.

Тихоокеанский тайфун Лекима возник в конце прошлой неделе на территории Филиппинского моря, когда Японское метеоагентство зафиксировало рождение области с низким давлением над данным регионом Тихого океана. Спустя день она превратилась в шторм, который начал набирать силу, двигаясь на северо-запад.

Седьмого августа тайфун Лекима достиг третьей категории опасности и прошел мимо Филиппин, он минимально затронул жизнь жителей острова, однако резко повысил уровень осадков. Его мощность продолжила рост, и сегодня, 9 августа, ему была присвоена четвертая категория опасности.

По прогнозам метеорологов, в ближайшие два дня Лекима достигнет берегов Китая и ударит по его территории в окрестностях города Тайчжоу. Китайские синоптики объявили «красный», наивысший уровень тревоги, ожидая, что шторм достигнет провинции Чжэцзян утром в субботу.

Ученые прогнозируют, что он может вызвать большое количество наводнений и других природных катастроф. Поэтому китайские власти рекомендуют жителям не покидать дома или эвакуироваться в безопасные места, а экипажам кораблей оставаться в портах.