В МЧС заявили о сокращении числа населенных пунктов в зоне задымления

Ситуация с лесными пожарами в Сибири и на Дальнем Востоке улучшилась – с 30 июля количество населенных пунктов в зоне задымления сократилось в 4,5 раза. Об этом сообщили в МЧС РФ.

«Значительно сокращена зона задымления. Количество населенных пунктов, попадающих в данную зону, с 30 июля снизилось в 4,5 раза. Превышение ПДК на задымленных территориях не зарегистрировано», - заявили в ведомстве по итогам заседания правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС под руководством главы МЧС России Евгения Зиничева.

Напомним, 30 июля в зоне задымления находились 800 населенных пунктов. На сегодняшний момент в трех регионах Сибири и Дальнего Востока ликвидировано 355 пожаров на площади более 1,2 миллиона гектаров, пишет ТАСС.

В ликвидации пожаров задействованы более четырех тысяч человек, около 500 единиц техники и свыше 50 воздушных судов.