Канатную дорогу в Москве закрыли из-за сильного ветра

Московскую канатную дорогу закрыли для посетителей из-за сильного ветра в столице. Об этом сообщается на официальном сайте канатной дороги.

«На данный момент Московская канатная дорога закрыта в связи с усилением ветра в Москве. Мы откроемся, как только постоянный ветер снизится до допустимых пределов безопасного функционирования канатной дороги», - пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу канатной дороги.

Ранее в МЧС по Москве сообщили об усилении порывов ветра в пятницу ночью и утром до 12-17 метров в секунду, а днем девятого августа - до 23 метров в секунду.

Накануне для информирования населения о надвигающейся стихии в столице был впервые прерван эфир федеральных телеканалов. Также для этого были задействованы соцсети, инфотабло в метро, громкоговорители и смс-рассылки.