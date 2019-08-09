Пострадавшим от наводнения жителям Красноярского края выплатили более 6 миллионов рублей

Жителям восточных территорий Красноярского края, чье имущество пострадало от наводнения, выплатили свыше 6 миллионов рублей.

«Самое большое количество граждан, обратившихся за помощью, зафиксировано в Канске. Более 5,8 миллиона рублей перечислено 1350 жителям Канска, еще 500 тысяч рублей в виде адресной матпомощи получили жители Канского района», - говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

Кроме того, в администрацию Канска обратилось почти 70 граждан, которые нуждаются в получении пиломатериала для восстановления жилья, которое пострадало в результате наводнения.

Обследует жилые помещения и оценивает объемы пиломатериалов, которые необходимы для проведения ремонтных работ, специальная комиссия. Помощь уже оказана 10 семьям, сообщает ТАСС.

В результате ливневых дождей в июле на востоке Красноярского края и в западной части Приангарья произошел подъем воды в реке Кан и ее притоках. В Канске под водой оказались 79 придомовых территорий и 140 дачных участков, из подтопленной зоны эвакуировали 79 человек.