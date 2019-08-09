Площадь пожаров в Сибири уменьшилась более чем на миллион гектаров

Зона задымления от лесных пожаров в Сибири значительно уменьшилась.

Количество населенных пунктов, окутанных дымом, за неделю снизилось практически в пять раз. Спасатели потушили больше миллиона гектаров леса.

В общей сложности авиация Минобороны и МЧС сбросила на очаги около 20 тысяч тонн воды.

Тем не менее, обстановка остается тяжелой. Пожары так и не удается потушить в Усть-Илимске. По словам местных жителей, из-за густого смога не видно даже противоположной стороны улицы.

Сильный огонь продолжает гореть и в Якутии. В поликлиниках увеличили запас лекарств и медицинских масок на случай ухудшения ситуации. В регионе ежедневно проводят мониторинг окружающей среды.