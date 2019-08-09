Десантирование и марш-бросок: команды прошли новое испытание «Эльбрусского кольца»

Марш-бросок в высокогорье - это новое испытание для участников конкурса «Эльбрусское кольцо». Он проходит в рамках Армейских международных игр.

Сначала бойцы десантировались из вертолета и отправились в пункт сбора, который расположен в полукилометре от места высадки. Военные скалолазы должны преодолеть дистанцию от Ледового озера до перевала, расположенного на высоте более трех тысяч метров.

Ранее они прошли один из самых сложных участков маршрута - скальный. Участники совершили подъем на 150 метров в полной экипировке и со штатным оружием, общим весом не менее 30 килограммов.

«Эльбрусское кольцо» - состязание горных подразделений. В каждой команде - 18 человек: 13 представителей подразделений и 6 тренеров. Победителей определят по сумме набранных баллов. Соревнования стартовали 3 августа и завершатся 16 августа.