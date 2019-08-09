Минобороны: уцелевшие после пожара под Ачинском снаряды перевезут на другие склады

Уцелевшие после пожара под Ачинском снаряды будут перевезены на другие склады, а остальные утилизируют. Об этом сообщил замминистра обороны РФ Дмитрий Булгаков.

Сегодня он встретился с жителями села Каменка, ближайшего населенного пункта от арсенала.

В селе выбиты окна, повреждены крыши и двери - как в многоквартирных домах, так и в частной застройке.

Сейчас специально созданные бригады занимаются остеклением домов и других объектов. Общежитие военного городка в Каменке будет в ближайшее время расселено.

Булгаков отметил, что для проживавших там семей уже подготовили 22 свободные квартиры. Военнослужащие также займутся рекультивацией территории склада.