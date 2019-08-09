В России восстановят тысячи воинских захоронений

За ближайшие шесть лет по всей стране восстановят порядка 9,5 тысячи воинских захоронений, кроме того, установят порядка шести тысяч памятников.

«Воинские захоронения, которые требуют восстановления, реставрации, есть практически на всей территории нашей страны. Такая работа требует объединения усилий исполнительной власти центра и регионов, общественных организаций, поискового сообщества», - подчеркнул на заседании правительства премьер-министр Дмитрий Медведев.

Отмечается, что на эти цели выделят почти четыре миллиарда рублей из федерального бюджета. Также средства будут выделяться и из региональных бюджетов. Общий объем финансирования составит 5,35 миллиарда рублей.