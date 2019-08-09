Ричард Гир лично привез продукты на дрейфующее судно с мигрантами

Голливудский актер Ричард Гир доставил продукты на испанское спасательное судно Open Arms, дрейфующее в Центральной части Средиземного моря уже вторую неделю. На его борту находится 121 человек, и ни одно государство его не принимает.

© Open Arms, Twitter

«Наконец, небольшая хорошая новость. Прибыло продовольствие на Open Arms, и у нас особый член команды - Ричард Гир», - сообщает Open Arms в Twitter.

Гир отдыхал в Италии и захотел помочь мигрантам по своей инициативе. На яхте, на которой он приплыл, написано «Вы не одни», пишет Eldiario.es.

© Open Arms, Twitter

Мигрантов, которые дрейфуют уже восемь дней в море, не принимают Италия и Мальта. Open Arms направили запросы в Испанию, Францию и Германию, однако все еще не получили ответ.

Правозащитная организация Amnesty International распространила заявление, в котором призвала «немедленно предоставить безопасный порт». В нем говорится о том, что мигрантов должны принять ближайшие государства - Италия или Мальта.

© Open Arms, Twitter

Накануне председатель Европарламента Давид Сассоли призвал оказать срочную помощь оказавшимся в море людям, пишет РИА Новости.