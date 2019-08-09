Неприемлемо: в МИД РФ прокомментировали карту Японии с российскими островами

В МИД РФ прокомментировали включение Японией Курил в состав страны на картах.

«Токио периодически пытается игнорировать действительность, а именно неоспоримый суверенитет России над Южными Курилами по итогам Второй мировой войны», - сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

По ее словам, подобные заявления японских властей неприемлемы. Кроме того, они неблагоприятно влияют на российско-японские отношения.

Захарова добавила, что российское правительство продолжит посещать Курилы с рабочими визитами. В частности, речь идет о проведении мероприятий по укреплению обороноспособности.

Ранее четыре российских острова Южных Курил неожиданно стали «японскими» на сайте будущей Олимпиады 2020 года, которая пройдет в Токио.