Сильный ураган повалил деревья по всей Калуге: кадры с места

Сильный ветер в ночь на пятницу сломал несколько деревьев в Калуге.

Как сообщили местные жители, деревья сломались на улицах Маршала Жукова и Чичерина. По словам пользователей соцсетей, на улицах Вокресенской и Суворова деревья повредили автомобили.

© dorpatrulkaluga, ВКонтакте

© dorpatrulkaluga, ВКонтакте

© Сергей Васильев, ВКонтакте

Данных об отключениях электричества не поступало. По сообщению пресс-службы филиала Калугаэнерго, в настоящее время энергетики работают в усиленном режиме, под особым контролем находятся объекты энергосистемы, которые питают социально-значимые объекты и объекты инфраструктуры, сообщает издание Kaluga24.tv.