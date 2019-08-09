Сильный ураган повалил деревья по всей Калуге: кадры с места
Инциденты произошли на улицах Маршала Жукова, Чичерина, Воскресенской и Суворова.
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Сильный ветер в ночь на пятницу сломал несколько деревьев в Калуге.
Как сообщили местные жители, деревья сломались на улицах Маршала Жукова и Чичерина. По словам пользователей соцсетей, на улицах Вокресенской и Суворова деревья повредили автомобили.
Данных об отключениях электричества не поступало. По сообщению пресс-службы филиала Калугаэнерго, в настоящее время энергетики работают в усиленном режиме, под особым контролем находятся объекты энергосистемы, которые питают социально-значимые объекты и объекты инфраструктуры, сообщает издание Kaluga24.tv.