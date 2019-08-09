В Чечне восстановят построенный полторы тысячи лет назад замок
Власти Чечни собираются отреставрировать старинный замок возрастом более полутора тысяч лет. Об этом заявил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.
«В Шаройском районе я осмотрел историко-архитектурный комплекс, в который входят семь башен, мечеть и арка, это уникальный объект, которому около полутора тысяч лет. На территории комплекса принимаются меры, которые помогут сохранить и восстановить памятник культуры», - написал на своей странице в «ВКонтакте» Кадыров.
Он добавил, что сейчас реставрируются четыре башни, также работы ведутся и на других частях исторического комплекса. Таким образом власти хотят развивать горный и культурный туризм в Чечне.
«Впереди у нас целый ряд амбициозных планов по развитию туризма, промышленности, социальной сферы Шаройского района, сохранению историко-архитектурного наследия. Муниципальное образование обладает огромным потенциалом. И мы намерены его полностью реализовать!» - заключил Кадыров.