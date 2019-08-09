В Чечне восстановят построенный полторы тысячи лет назад замок

Власти Чечни собираются отреставрировать старинный замок возрастом более полутора тысяч лет. Об этом заявил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.

«В Шаройском районе я осмотрел историко-архитектурный комплекс, в который входят семь башен, мечеть и арка, это уникальный объект, которому около полутора тысяч лет. На территории комплекса принимаются меры, которые помогут сохранить и восстановить памятник культуры», - написал на своей странице в «ВКонтакте» Кадыров.

Он добавил, что сейчас реставрируются четыре башни, также работы ведутся и на других частях исторического комплекса. Таким образом власти хотят развивать горный и культурный туризм в Чечне.