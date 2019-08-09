СМИ: бывшая жена Потанина намерена отсудить у экс-супруга $6 млрд
Потанина претендует на треть состояния своего бывшего мужа.
© Фото: Дмитрий Коробейников , РИА Новости
Бывшая жена миллиардера Владимира Потанина Наталья подала иск в британский суд против экс-супруга. Она требует раздела имущества на сумму шесть миллиардов долларов.
Интересы Потаниной будет защищать королевский адвокат Чарльз Ховард. А адвокатом ее оппонента выступит самый известный в Британии специалист по бракоразводным делам Фиона Шеклтон.
Как отмечает Daily Telegraph, это самая крупная сумма иска о разделе имущества за всю историю судов Великобритании. Стоит отметить, что общая сумма имущества Потанина оценивается приблизительно в 18 миллиардов долларов.