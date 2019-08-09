Задержан глава Туапсе: видео

Следственный комитет по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело в отношении руководителя Туапсинского городского поселения Владимира Зверева. На данный момент он задержан.

Главу Туапсе подозревают в превышении должностных полномочий и служебном подлоге. По версии следствия, он в обход торгов постановил выделить индивидуальному предпринимателю земельный участок.

«Вместе с тем в постановление главы, которое предоставляло право местному жителю на заключение договора аренды, были внесены ложные сведения о решении Туапсинского городского суда», - говорится на сайте СК РФ.

Тем не менее, договор аренды земельного участка был подписан сроком на 49 лет, причем по заниженной плате. Таким образом, ущерб составил более 23 миллионов рублей.

На данный момент следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.